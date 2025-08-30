Pınarhisar'da Gazilere Ziyaret ve TOKİ Konut İnşaatları Devam Ediyor

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, gazilere ziyaretlerini sürdürüyor.

Özderin, Kıbrıs gazisi Mustafa Koçoğlu'nu evinde ziyaret etti.

Koçoğlu ile bir süre sohbet eden Özderin, daha sonra ailenin isteklerini dinledi.

TOKİ konutları 2. etap inşaatları sürüyor

Pınarhisar ilçesinde TOKİ konutları 2. etap yapımı devam ediyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, inşaat alanında incelemede bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Talay, konutların büyük oranda tamamlandığını belirtti.

Modern konutları Pınarhisar ilçesine kazandırdıklarını ifade eden Talay, 2026 yılında hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Arılı kovan denetimi yapıldı

Pınarhisar'da arılı kovan desteklemesinden yararlanan arıcılar denetlendi.

Pınarhisar Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçede arılı kovan desteklemesi verilen üreticileri ziyaret etti.

Ekipler, denetimlerde kovan plakalarını kontrol etti.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin yıl boyunca sürdürüleceği bildirildi.