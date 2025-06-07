Pınarhisar'da Dükkanların Dış Cepheleri Yenileniyor

Pınarhisar'da çarşı dükkanları dış cepheleri yenilenecek.

Pınarhisar Belediyesince yürütülen Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki dükkanların dış cepheleri tek düzen görünüm kazanacak.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı açıklamada, Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile mevcut cephelerdeki dağınık ve eski görüntünün ortadan kaldırılacağını söyledi.

Tek tip dükkan tabelaları ve doğramaları ile ilçe meydanı daha düzenli ve estetik bir görünüm kazanacağını ifade eden Talay, Pınarhisar'ı güzelleştirmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Bina cephelerdeki klima ve benzeri yapıların düzenli şekilde gizlenerek görüntü kirliliğinin de önüne geçileceğini belirten Talay, "Daha temiz bir cadde görünümü sağlanacak. Şu anda ihale sürecinde olan projemizin, inşallah temmuz ayı itibarıyla uygulamaya başlanması planlanmaktadır. Bu çalışma ile şehrimizin kalbi olan meydan, hemşehrilerimiz için daha modern ve düzenli bir hale gelecek."ifadelerini kullandı.