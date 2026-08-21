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Çayırdere Barajı'na 50 Bin Sazan Yavrusu Bırakıldı

Çayırdere Barajı'na 50 Bin Sazan Yavrusu Bırakıldı
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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki Çayırdere Barajı'na 50 bin sazan balığı yavrusu salındı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki Çayırdere Barajı'na 50 bin sazan balığı yavrusu salındı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Çayırdere Köyü Barajı'nda gerçekleştirilen balıklandırma etkinliğine katılarak sazan yavrularını suya bıraktı.

Su kaynaklarındaki biyolojik çeşitliliğin artırılması ve amatör balıkçılığın desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz, Çayırdere Köyü Muhtarı Özcan Yılmaz da katıldı.

Kaynak: AA
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