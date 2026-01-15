Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncelleme:
Pınarhisar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından büyükbaş hayvanlara şap hastalığına karşı aşı uygulaması gerçekleştiriliyor. Aşılama çalışmalarının düzenli olarak devam ettiği belirtildi.

Pınarhisar ilçesinde büyükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler büyükbaş hayvanlara şap aşısı uyguluyor.

Aşılama çalışmalarının düzenli olarak devam ettiği belirtildi.

Su verimliliği eğitimi düzenlendi

Lüleburgaz ilçesinde ilkokul öğrencilerine su verimliliği eğitimi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Ramazan Yaman İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimde su tasarrufunun ve verimli su kullanımının önemi anlatıldı.

Öğrencilere, gıda israfının önlenmesi için alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi.

Gıda işletmeleri denetlendi

Babaeski ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri market, pastane ve satış yerlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

