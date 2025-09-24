Haberler

Pınarhisar'da Bağımlılık ile Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Pınarhisar Kaymakamlığında yapılan toplantıda bağımlılıkla mücadeledeki tedbirler ve faaliyetler değerlendirildi. Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı da katıldı. Ayrıca, 'Tek Vatan, 81 İl, 81 Renk' boyama kitabı hazırlandı.

Pınarhisar'da bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliği toplantısı yapıldı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında, Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen toplantıda, bağımlılıkla mücadelede alınan tedbirler görüşüldü.

Ayrıca toplantıda, bağımlılıkla mücadelede yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Nesimi Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Kubat ve kurum müdürleri katıldı.

"Tek Vatan, 81 İl, 81 Renk" boyama kitabı hazırlandı

Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Tek Vatan, 81 İl, 81 Renk" boyama kitabı hazırlandı.

Vize Kaymakamlığı öncülüğünde hazırlanan boyama kitabının anaokulu ve 1'inci sınıf öğrencilerine dağıtımı yapılacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, boyama kitabının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli esas alınarak içeriklerin çocukların seviyesine uygun hazırlandığını sade ve eğitici olmasına özen gösterildiğini belirtti.

Kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Akdemir, öğrencilere Türkiye'nin 81 ilinin sanat yoluyla tanıtılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
