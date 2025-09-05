Haberler

Pınarhisar'da 13. Gençlik ve Kültür Festivali Coşkuyla Başladı

Pınarhisar'da 13. Gençlik ve Kültür Festivali Coşkuyla Başladı
Pınarhisar Belediyesince düzenlenen 13. Gençlik ve Kültür Festivali, sanatçı Elvan Günaydın ve rapçi Blok3'ün konserleriyle başladı. Festivalin 3 gün süreceği belirtildi.

Pınarhisar'da 13. Gençlik ve Kültür Festivali başladı.

Pınarhisar Belediyesince Millete Bahçesinde gerçekleştirilen festival kapsamında sanatçı Elvan Günaydın ile rapçi Blok3 sahne aldı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, konserin ardından, sahne alan sanatçılara teşekkür ederek, çiçek verdi.

Festivalin coşkuyla kutlandığını ifade eden Talay, festivalin 3 gün süreceğini belirtti.

Talay, festival kapsamında şarkıcı Emircan İğrek, Ece Seçkin ve Semicenk'in de konser vereceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
