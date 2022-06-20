Pınar Gültekin davasında 13'üncü duruşma; karar çıktı (4)

'BUGÜN HUKUKUN ÖLDÜĞÜ GÜNDÜR'

Pınar Gültekin davasında kararın açıklanmasından sonra Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, duruşma çıkışı açıklamalarda bulundu. Cemal Metin Avcı'nın, en başından beri kendisiyle çelişen ifadeleri olduğunu savunan Epözdemir, "Kendi içinde değişen haksız tahrik savunması oldu. Geldiğimiz noktada mahkeme, haksız tahrik indirimi uyguluyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi, Cemal Metin Avcı bakımından 23 yıl hapse çeviriyor. Başsavcılık, ağırlaştırılmış müebbet uygulanması için karar vermişti. Mertcan Avcı bakımından yine ağırlaştırılmış müebbet istemişti. Cinayet mahallinde maktul diri diri yakılırken başında olan ağabeyiyle 'Kokoreçleri yakıyorum' diye şakalaştığı Mertcan Avcı'ya beraat kararı verildi. Böyle bir utanç günü olamaz. 'Suç delillerini gizleme ve yok etme'den yargılanan 4 sanığa da beraat kararı verildi. Hukuken, fiilen bize göre kabul edilemez bir karardır. Hukuk devleti olarak hak arama özgürlüğümüzü kullanacağız. İstinaf nezdinde bu karara itiraz edeceğiz. Yargıtay'a başvuru yapacağız. Sürecin başında Cumhurbaşkanı'nın 'Hukuki sürecin tamamen takipçisi olacağım', Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da 'Sürecin takipçisi olacağız' diye açıklaması vardı. Bugün hukukun öldüğü bir gündür. Hukuk ayaklar altına alındı. Tarafımızca mahkemeye güvenilmiyordu. Bu karar utanç vesikasıdır, 'Yazıklar olsun' diyoruz" dedi.Fırat AKAY- Cavit AKGÜN/ MUĞLA,