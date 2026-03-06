Pınar Bulunmaz'ı Katleden Rıdvan Bulunmaz'a İyi Hal İndirimi Uygulanarak Müebbet Hapis Cezası Verildi

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşi ile aracının içinde tartıştığı sırada ateşli silah yaralanması sonucu şüpheli şekilde hayatını kaybeden Pınar Bulunmaz davasında Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Rıdvan Bulunmaz'a "eşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024'te evli olduğu Rıdvan Bulunmaz ile aracının içinde tartıştıktan sonra ateşli silah yaralanması sonucunda şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Siveren 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması görüldü. Mahkeme Heyeti, sanık Rıdvan Bulunmaz'a "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken sanığın adli sicil kaydının bulunmaması gerekçesiyle cezada iyi hal indirimi uyguladı. Sanık Bulunmaz'ın müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Esas hakkındaki mütalaada ağırlaştırılmış müebbet talep edilmişti

Cumhuriyet savcısı, Pınar Bulunmaz'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasında sanık Rıdvan Bulunmaz'ın eşini ruhsatlı silahıyla vurarak öldürdüğünü belirterek "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti.

Olay günü maktul Pınar Bulunmaz ile sanık Rıdvan Bulunmaz arasında tartışma yaşandığı belirtilen mütalaada, sanığın aracıyla ikametinin önünde beklediği sırada eşi olan maktulün evden çıkarak koşarak uzaklaştığı, sanığın da araçla maktulü takip ettiği ve ardından maktulü aracına bindirdiği aktarıldı. Savcılık değerlendirmesinde, sanık Rıdvan Bulunmaz'ın araç içerisinde kendisine ait taşıma ruhsatlı silahla Pınar Bulunmaz'a ateş ettiği, maktulün göğüs bölgesinden vurulduğu kaydedildi. Maktulün ateşli silah yaralanmasına bağlı gelişen iç ve dış kanama sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA