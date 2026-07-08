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Depremde 41 kişinin öldüğü Pınar Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Pınar Apartmanı'nda 41 kişinin ölümüne ilişkin 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan Pınar Apartmanı'nda 41 kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu, 3'ü tutuksuz, 5'i kamu görevlisi olmak üzere 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar O.P.Y. ve Ç.K. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmada yer almadı.

Mahkeme başkanı, dosyanın gönderildiği bilirkişiden henüz raporun ulaşmadığını belirtti.

Duruşmada söz verilen sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Müşteki avukatları ile sanık avukatları da dosyaya ilişkin bilirkişi raporunun beklenmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine, tutuklu sanığın tutukluluk halinin ve tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı
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