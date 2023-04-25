Piiz müzik grubu üyesi Mehmet Dudarık ve arkadaşını yaralayan sanık hakkında tahliye kararı

Piiz müzik grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u darbettiği gerekçesiyle 13 yıl 6 aya kadar hapsi istenen sanık Bilge Kaan Korkmaz'ın tahliyesi kararlaştırıldı.

Piiz müzik grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u darbettiği gerekçesiyle 13 yıl 6 aya kadar hapsi istenen sanık Bilge Kaan Korkmaz'ın tahliyesi kararlaştırıldı.

Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Korkmaz, müştekiler Dudarık, Oğuz ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme hakimi, celse arasında dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından taraflara söz verdi.

Müştekiler Dudarık ve Oğuz, önceki beyanlarını yinelediklerini belirterek, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Sanık Korkmaz da pişman olduğunu, uzun süre tutuklu kaldığını, bu durumun kendisini mağdur ettiğini savunarak tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, suçun vasıf ve mahiyeti ile delil durumu nazara alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Tekrar söz alan sanık avukatı, önceki celse iddia makamının müvekkilinin tahliyesini istediğini ve geçen sürenin sanık lehine değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, savcının görüşüne katılmadığını ifade etti.

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme hakimi, tutuklulukta geçen süre, delillerin büyük ölçüde toplanması ve yargılamada gelinen aşamayı göz önüne alarak sanık Korkmaz'ın tahliye edilmesine karar verdi.

Dava 12 Ekim'e ertelendi.

İddianame

İddianameye göre, 15 Aralık 2022'de sanık Korkmaz ve arkadaşları, Dudarık'ın da üyesi olduğu müzik grubunun sahne aldığı eğlence merkezine gitti.

Dudarık'ın yanlışlıkla Korkmaz'ın arkadaşının ayağına basması nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı.

Dudarık özür dilemesine rağmen sakinleşmeyen Korkmaz, tartışma esnasından Dudarık'ın yanında bulunan arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u takip ederek eğlence merkezinin bahçesinde darbetti.

Sanık Korkmaz daha sonra eğlence merkezinin dışında telefonla konuşan Dudarık'a yaklaşarak yumruk attı.

Aldığı darbenin etkisiyle yere düşen Dudarık'ı yumruklamaya devam eden Korkmaz'ı çevredeki vatandaşlar durdurdu.

Sanık Korkmaz'ın, Oğuzhan Oğuz'a karşı "kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama suçundan" 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya, müşteki Mehmet Dudarık'ı ise "kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.