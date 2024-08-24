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Phuket Adası'nda toprak kayması: 10 ölü

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Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket'te aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymasında en az 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Muson yağışları sonucu meydana gelen felaket nedeniyle bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

- Phuket Adası'nda toprak kayması: 10 ölü

BANGKOK - Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket'te aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymasında en az 10 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Güney Asya ülkesi Tayland'da son günlerde etkili olan ve birçok bölgede hayatı olumsuz etkileyen muson yağışları, ünlü tatil merkezi Phuket'te de sel ve toprak kaymasına neden oldu. Phuket Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 03.30'da Karon ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 2'si Rus vatandaşı 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, hayati tehlikesi bulunmayan 20 yaralının çevre hastanelere sevk edildiği bildirildi.

3 kasaba "afet bölgesi" ilan edildi

Yaşanan felaketten etkilenen evlerde başlatılan arama kurtarma çalışmalarına birçok yardım kuruluşu ve Tayland Ordusu katılırken, evlerinden tahliye edilen vatandaşlar için bölgede "acil durum merkezi" kuruldu. Phuket Vali Yardımcısı Srattha Thongkam, toprak kaymalarının yaşandığı Karon, Rawai ve Chalong kasabalarının "afet bölgesi" ilan edildiğini açıklarken, önceliklerinin Karon bölgesinde toprak altında kalanların olup olmadığını araştırmak olduğunu ifade etti.

Karon bölgesinde yapılan arama kurtarma çalışmaları, hafif yağmur altında devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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