Philadelphia Havalimanı'nda Bomba Tehdidi Nedeniyle Uçuşlar Durduruldu
ABD'nin Philadelphia Uluslararası Havalimanı'nda bomba tehdidi nedeniyle kalkışlar kısa süreliğine durduruldu. Tehditin ardından uçuşlar normale döndü.
ABD'de Philadelphia Uluslararası Havalimanı'ndaki kalkışlar, bomba tehdidi nedeniyle kısa süreliğine durduruldu.
ABD Havacılık İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Philadelphia Uluslararası Havalimanı'nda bomba tehdidi olduğu belirtildi.
Tehdit nedeniyle havalimanından gidişlerin kısa süreliğine durdurulduğu belirtilirken, bir süre sonra uçuşlar normale döndü.
Tehdide ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel