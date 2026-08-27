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Pezeşkiyan: Savaş istemiyoruz, diyalog şart

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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran'da Katar Başbakanı ile görüştü; savaşın genişlemesini istemediklerini, sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini ve ABD saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın savaş ve çatışmaların genişlemesini istemediğini belirterek, sorunların savaş ve tehdit yoluyla değil, diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığı Bilgilendirme Merkezi'ne göre Pezeşkiyan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Tahran'da bir araya geldi.

Pezeşkiyan görüşmede, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının uluslararası hukukun tüm ilkelerine aykırı olduğunu belirterek???????, "İran savaş aramadı, aramıyor ve aramayacak ancak zorbalığa da boyun eğmeyecek. Karşı taraflar, İran halkının tüm haklarını her alanda ve uluslararası hukuk çerçevesinde tanımalıdır. İran İslam Cumhuriyeti yasal haklarından fazlasını talep etmiyor." dedi.

ABD ve İsrail'in bölgede sükunet istemediğini vurgulayan Pezeşkiyan, savaşın İran ile Katar arasındaki anlaşmaların uygulanmasını ve ilişkilerin geliştirilmesini geciktirdiğini ifade etti.

Ülkesinin savaş ve çatışmaların genişlemesini istemediğini dile getiren Pezeşkiyan, savaşın İran'a dayatıldığını ve devam etmesinin İran, bölge ve dünya için zararlı olduğunu söyledi.

"Sorunlar, savaş ve tehdit yoluyla değil, diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmelidir." diyen Pezeşkiyan, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını uluslararası hukukun tüm ilkelerine aykırı olarak nitelendirdi.

ABD'nin İran liderini, komutanlarını, öğrencileri ve sivilleri hedef aldığını hatırlatan İran Cumhurbaşkanı, "İran savaş aramadı, aramıyor ve aramayacak ancak zorbalığa da boyun eğmeyecek. İran'ın tüm yasal hakları tanınmalıdır." dedi.

Barış ve güvenliğin sağlanması yönünde faaliyet gösteren Katar, Pakistan, Umman ve diğer ülkelere teşekkür eden Pezeşkiyan, Katar Emiri Şeyh Temim'i İran'a davet etti. Bu ziyaretin birçok belirsizlik ve yanlış anlaşılmayı giderebileceğine inandığını söyleyen Pezeşkiyan, İran'ın pilotlar konusunda Katar'ın yardımını da takdir edeceğini belirtti.

Katar Başbakanı Al Sani ise konuşmasında ülkesinin bölgede istikrarı yeniden tesis etmeyi hedeflediğini belirterek İran'ın bölge ülkelerine uzattığı eli ve güvenlik ile istikrarı sağlama çabalarını gördüklerini söyledi.

Savaşın bölge içinden başlamadığını ve dışarıdan dayatıldığını savunan Al Sani, savaşın maliyetini tüm bölge ülkelerinin ödediğini, bölge ülkelerinin ortak sorumluluğunun güvenlik, kalkınma ve refahı sağlamak olduğunu dile getirdi.

Al Sani, Katar'ın İran için "samimi bir kardeş" olduğunu belirterek, diplomasi, akılcılık ve mantık yoluyla bölgede istikrar, güvenlik ve ekonomik sükunetin yeniden tesis edilmesi için çalışacaklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile sürekli temas halinde olduklarını aktaran Al Sani, istikrarın yeniden sağlanması için gerekli ortamın oluşturulmasına yönelik istişarelerin sürdüğünü kaydetti.

Katar Başbakanı ayrıca İran ile elektrik ve enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını belirterek, İranlı pilotlar konusunda da Katar'ın kapılarının İran'a açık olduğunu ve konunun samimiyetle takip edileceğini ifade etti.

Al Sani, önümüzdeki günlerin yoğun geçeceğini ve Katar ekibinin ertesi gün çalışmalarına başlayacağını belirterek, diplomasi ortamına dönülmesi ve pratik çözümlerin değerlendirilmesi yönündeki çabaların sonuç vermesini umduklarını söyledi.

Kaynak: AA
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