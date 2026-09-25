Pezeşkiyan, New York'ta Katar Başbakanı Al Sani ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Pezeşkiyan, New York'ta Katar Başbakanı Al Sani ile bölgesel gelişmeleri görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile BM 81. Genel Kurulu marjında New York'ta bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, gerilimin azaltılması ve diyalog için uygun koşulların oluşturulmasına yönelik çabalar ele alındı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bölgedeki son gelişmeleri görüştü.
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında New York'taki ikametgahında Al Sani'yle bir araya geldi.
Bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra gerilimin azaltılmasının ve diyalog için uygun koşulların oluşturulmasına yönelik yürütülen çabaların ele alındığı görüşmede, söz konusu çabaların bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.