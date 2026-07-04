Pezeşkiyan: "Siyonist rejim bölgedeki tüm ülkelere saldırdı ve onlar bölgesel istikrarsızlığın sebebidir"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in bölgedeki tüm ülkelere saldırdığını ve bölgesel istikrarsızlığın sebebi olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan, başkent Tahran'da gerçekleştirilen "Direnişin Lideri: İmam Humeyni Uluslararası Konferansı"nda konuştu.

İslam ülkelerinin birlik ve beraberliğinin önemine değinen Pezeşkiyan, "Siyonist rejim (İsrail) bölgedeki tüm ülkelere saldırdı ve onlar bölgesel istikrarsızlığın sebebidir. İslam ülkeleri bu tür saldırıların başlatıcısı olmamıştır." diye konuştu.

Pezeşkiyan, İslam ülkelerinin birliğinin "düşman" saldırıları ve müdahaleleri karşısındaki en önemli strateji olduğunu belirterek, "Düşman bundan sonra Gazze, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere diğer bölgelerdeki Müslüman halkı hedef haline getiremeyecek." ifadesini kullandı.

ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney hakkında da konuşan Pezeşkiyan, "Ben rehbere veda etmedim, etmeyeceğim. O benim için her zaman yaşıyor." dedi.