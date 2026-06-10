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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Hayati altyapıları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir"

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın hayati altyapısına yönelik saldırı tehdidini 'çaresizlik göstergesi' olarak nitelendirdi ve ülkesinin her türlü baskıya karşı ayakta kalacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın altyapısına yönelik saldırı tehdidinin ardından, "Hayati altyapılar, halkın yaşam damarlarıdır. Onları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir." dedi.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Trump'ın İran'a yönelik tehditlerine cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın altyapısına yönelik saldırı tehdidinin ardından, "Hayati altyapılar, halkın yaşam damarlarıdır. Onları hedef alma tehdidi güç gösterisi değil bir milletin iradesinin karşısındaki çaresizliğin göstergesidir." diyen Pezeşkiyan, ülkesinin her türlü baskı ve tehdit karşısında sağlam olarak ayakta kalacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait bir helikopterin düşürülmesinin ardından İran'a saldıracaklarını ve buna hakları olduğunu savunarak, "Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız." demişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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