Pevrul Kavlak: Bakan Bilgin'e vergi dilimleri konusunda her türlü desteği vereceğiz

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ ) Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in maaşlardan kesilen vergi dilimleriyle ilgili çalışma yürütüldüğüne ilişkin açıklamasıyla ilgili olarak, "Biz bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ ) Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in maaşlardan kesilen vergi dilimleriyle ilgili çalışma yürütüldüğüne ilişkin açıklamasıyla ilgili olarak, "Biz bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. ve bu konuda kendisine her türlü desteği de vereceğiz. Eskişehir'den, buradan ilan ediyorum. Yeter ki biz yılın başında ocakta aldığımızı aralıkta da alalım. Ücret kaybına sebep olmasın" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Eskişehir'de bir otelin kongre salonunda düzenlenen sendikanın 1'nolu Şubesi 4'üncü Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Sendika temsilcileri tarafından otelin girişinde karşılanan Kavlak'ın yanı sıra genel kurulda CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türk Metal Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş, 1'nolu Şube Başkanı Orhan Demir ile çok sayıda sendika üyesi yer aldı.