Petrol Fiyatları 2022'den Bu Yana En Yüksek Seviyeye Çıktı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın İran limanlarına yönelik ablukayı "aylarca" sürdürmeye hazır olduğuna dair haberlerin ardından petrol fiyatları, Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Brent petrolün varil fiyatı, ABD-İran görüşmelerinin tıkanması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran limanlarına yönelik ablukayı uzatabileceğine ilişkin haberlerin etkisiyle 126,31 dolara yükseldi, ardından 125 dolar seviyesine geriledi. Brent petrolün varil fiyatı, en son Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022'den kısa bir süre sonra 126,3 doları görmüştü.

Petrol fiyatlarında yüzde 7 oranındaki ani artış, ABD Başkanı Trump'ın Tahran'ı bir barış anlaşmasına zorlamak amacıyla, İran limanlarına yönelik ablukayı "aylarca" sürdürmeye yönelik bir plan talimatı verdiği yönündeki haberlerin ardından geldi.

İranlı yetkililer, İran'a yönelik baskı sürdüğü sürece ABD ve müttefiklerine ait gemilerin küresel ham petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndan geçişini engellemeye devam edeceklerini belirtti. Tahran ayrıca, ABD ablukasını kırmak için "benzersiz askeri eylemler" başlatmaya hazır olduğu uyarısında bulundu.

Öte yandan ABD medyasında yer alan haberlerde, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brad Cooper'ın, olası yeni bir askeri operasyon planını bugün Trump'a sunmasının beklendiği bildirildi.

ABD merkezli Axios'un haberine göre, Pentagon'un seçenekleri arasında İran'ın altyapısına yönelik "kısa ve güçlü" hava saldırıları, deniz trafiğini açmak için Hürmüz Boğazı'nın bazı noktalarının kara kuvvetleriyle ele geçirilmesi ve özel kuvvetler aracılığıyla İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun kontrol altına alınması yer alıyor.

ABD ile İran arasında, nisan ayının ortasında İslamabad'da başarısızlıkla sonuçlanan görüşmelerin ardından doğrudan temas kurulmadı. Hafta sonu aynı yerde yeni bir tur görüşme yapılması bekleniyordu, ancak İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi'nin Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüşmeyi reddettiği bildirildi.

Pakistanlı kaynaklara göre taraflar, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşı sona erdirecek olası bir anlaşma için mesaj alışverişini sürdürüyor.

Petrol piyasasındaki belirsizlik, dünyanın en büyük ihracatçılarından biri olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin 1 Mayıs itibarıyla OPEC ve OPEC+'tan çekileceğini açıklamasıyla daha da arttı. Abu Dabi, bu kararın ulusal çıkarlar doğrultusunda alındığını ve üretim politikalarında daha fazla esneklik sağlamayı amaçlayan "egemen ve stratejik bir tercih" olduğunu belirtti.

