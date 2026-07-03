Palantir'in kurucularından Peter Thiel, Papa'nın "yapay zeka" çağrısının Çin'e yarayacağını savundu Açıklaması

Amerikan veri analizi ve yazılım şirketi Palantir Technologies'in kurucu ortaklarından Peter Thiel, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun "yapay zekanın askeri amaçlarla kullanımının sınırlandırılması ve uluslararası denetime tabi tutulması" yönündeki çağrısının, Çin'in çıkarlarına hizmet ettiğini savundu.

CNN kanalının haberine göre, Thiel, ABD'nin Colorado eyaletinde düzenlenen Aspen Ideas Festivali'nde, yapay zekanın geleceğinin yanı sıra ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Papa'nın, "Magnifica Humanitas" adlı papalık genelgesinde, "yapay zekanın silahsızlandırılması ve uluslararası denetime tabi tutulması" çağrısında bulunduğunu hatırlatan Thiel, bu çağrının istemeden de olsa Çin'in çıkarlarına hizmet ettiğini öne sürdü.

Thiel, Papa'nın genelgede dikkati çektiği hususların ABD ile Çin arasındaki yapay zeka yarışında ABD'nin hızını kesebileceğini savunarak, "Papa'nın, Çinli komünistler adına çalıştığını düşünüyorum." diye konuştu.

"Magnifica Humanitas" genelgesi

Papa 14. Leo, mayısta yapay zeka ve gelişen teknolojiler karşısında insanın korunmasına yönelik ilkeler içeren ve Katolik Kilisesi'nin yapay zekaya yaklaşımını ortaya koyan "Magnifica Humanitas" genelgesini yayımlamıştı.

Genelgede, yapay zeka mekanizmalarının birkaç kişinin elinde toplanmaması gerektiğinin altı çizilirken, yapay zeka üzerine çalışan büyük teknoloji şirketlerinin rekabetlerini yavaşlatması çağrısında bulunulmuştu.

Yapay zekanın, dünyayı bitmek bilmeyen bir savaşa sürükleme riski olduğuna işaret edilen genelgede, devletlerin ve uluslararası kuruluşların, insan yaşamlarını etkileyen yapay zeka konusundaki gelişmelerle ilgili adil kurallar ve etkili korumalar sağlamakla yükümlü olduğu ifade edilmişti.