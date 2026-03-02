Haberler

IKBY'den, Peşmerge güçlerine yönelik saldırıların devam etmesi durumunda karşılıksız bırakılmayacağı açıklaması

Güncelleme:
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanlığı, Erbil'in Degele nahiyesindeki Peşmerge karargahına yapılan SİHA saldırısının ardından Irak Başbakanı'ndan saldırıların durdurulmasını istedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, Erbil'in Degele nahiyesindeki Peşmerge güçleri karargahına yapılan saldırının ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'den saldırıların durdurulmasını isteyerek, bu durumun devam etmesi halinde karşılıksız bırakılmayacağını belirtti.

Erbil'deki Peşmerge karargahına silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesinin ardından Peşmerge Bakanlığı yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, Peşmerge güçlerinin Erbil'in Degele nahiyesindeki karargahına SİHA ile saldırı düzenlendiği belirtilerek, söz konusu saldırıların "karışıklığın ve kaosun artırılması amacıyla yapılmış bozguncu bir saldırı" olduğu ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı (Muhammed Şiya) Sudani'ye yasalara aykırı bu saldırıları durdurması çağrısında bulunuyoruz. Saldırının sorumluları, cezalandırılması için yasal mercilere teslim edilmelidir. Bu terör saldırılarının devam etmesi karşılıksız kalmayacaktır."

Kaynak: AA / Haydar Şahin
