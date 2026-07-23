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Rusya: Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere açığız

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere açık olduğunu belirterek, Kiev yönetiminin Avrupa ülkeleri tarafından savaşı sürdürmeye kışkırtıldığını ve bu koşullarda özel askeri operasyonun devam ettiğini söyledi. Ayrıca ABD ile yapılan görüşmeyi olumlu bulduğunu ancak yeni bir ivme olmadığını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere açık olduğunu belirterek, "Kiev yönetimi, Avrupa ülkeleri tarafından savaşın sürdürülmesi konusunda kışkırtılıyor. Bu koşullarda, biz de (Ukrayna'da) özel askeri operasyonu sürdürüyoruz." dedi.

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında Filipinler'in başkenti Manila'da yapılan görüşmeyi değerlendiren Peskov, bunun olumlu bir gelişme olduğunun altını çizdi.

Peskov, "Ancak (krizin çözümüne yönelik diplomatik girişimleri) bu konuda yeni dinamik ve ivme yok. Amerikalılar ile mevcut kanallar üzerinde diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Amerikan müzakerecilerin zaman bulacağını, Moskova'ya gelip diyaloğumuzu sürdürebileceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne hazır olduklarını dile getiren Peskov, "Müzakere sürecine açığız. Lakin Kiev yönetimi, Avrupa ülkeleri tarafından savaşın sürdürülmesi konusunda kışkırtılıyor. Bu koşullarda, biz de özel askeri operasyonu sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Suudi Arabistan, nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına sahip olmalı"

ABD ile Suudi Arabistan arasında nükleer işbirliği anlaşmasının imzalanmasını değerlendiren Peskov, "Hem İran hem Suudi Arabistan hem de diğer ülkeler, nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına sahip olmalı." dedi.

Sözcü Peskov, "Rusya'nın İran'a Orta Doğu'daki ABD üslerine yönelik saldırılarda teknik destek ve bilgi sağladığı" yönündeki iddialara ilişkin olarak da "Bu şüphelerin yorumlanması için neden yok." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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