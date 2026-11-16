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Peskov, Trump'ın Rusya'nın Ukrayna'da daha sert davranabileceği sözüne katıldı

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Ukrayna'da daha sert davranabileceği sözüne katıldıklarını söyledi. Peskov, daha sert davranmanın mümkün olduğunu belirterek nasıl yapılacağının askeri yetkililere sorulması gerektiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Ukrayna'da daha sert davranabileceğine ilişkin açıklamasına katıldıklarını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki gelişmeler ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'de Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştireceği görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın "Putin'in Ukrayna'da çok daha sert davranabileceği" yönündeki sözlerini değerlendiren Peskov, "Başkan Trump'a katılabiliriz çünkü çok daha sert davranmak mümkün." dedi.

Rusya'nın nasıl daha sert davranabileceğinin sorulması üzerine Peskov, bu sorunun askeri yetkililere yöneltilmesi gerektiğini belirtti.

Peskov, Putin ile Trump'ın ikili görüşmesi için farklı seçeneklerin değerlendirildiğini aktararak, "Bizim tercihimiz, önceden kararlaştırılmış ayrı bir görüşme yapılması ve bir saat, hatta daha uzun süre sakin bir şekilde konuşulması." ifadesini kullandı.

İki liderin zirve sırasında kısa bir görüşme yapmasının da mümkün olduğuna dikkati çeken Peskov, görüşmenin kesin zamanının henüz belirlenmediğini kaydetti.

Üçlü görüşmenin basına açık bölümü de olacak

Putin, Trump ve Şi'nin 19 Kasım'da yapacağı üçlü görüşmeye de değinen Peskov, toplantının son derece önemli olduğunu ve "bugünkü dünyada benzerinin bulunmadığını" vurguladı.

Peskov, üçlü görüşmenin 2. Dünya Savaşı dönemindeki Yalta ve Tahran konferanslarıyla karşılaştırılmasını ise "gerçeklikle ilgisi olmayan siyasi değerlendirmeler" şeklinde nitelendirdi.

Rusya ve Çin'in çok kutuplu dünya düzenini desteklediğine işaret eden Peskov, iki ülkenin başka devletlerin geleceğine karar verilmesine karşı çıktığını belirtti.

Peskov, Putin, Trump ve Şi'nin katılacağı üçlü görüşmenin basına açık bölümünün de olacağını bildirdi.

"Bu müzakerecilerin barış sürecine ne gibi katkılar sağlayabileceğini merak ediyoruz"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Rus askerlerine ilişkin bilgilerin siber saldırıyla ele geçirilmesi yönündeki açıklamalarını değerlendiren Peskov, Kallas'ın Avrupa'nın Ukrayna müzakerelerine katılacak heyetinde yer almasının planlandığına dikkati çekti.

Peskov, "Bu müzakerecilerin barış sürecine ne gibi katkılar sağlayabileceğini merak ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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