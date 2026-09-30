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Peskov, S-400'lerin Türkiye'den dost bir ülkeye taşınma olasılığını bildirdi

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Peskov, S-400'lerin Türkiye'den dost bir ülkeye taşınma olasılığını bildirdi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus S-400 sistemlerinin Türkiye'den dost bir ülkeye taşınması olasılığının gündemde olduğunu ve konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Peskov, bugünkü basın toplantısında Türkiye'deki Rus yapımı S-400'lere ilişkin soruyu yanıtladı.

(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus S-400 sistemlerinin Türkiye'den "dost bir ülkeye taşınması olasılığı"nın gündemde olduğunu ve konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki Rus yapımı S-400'lere ilişkin bir soruyu yanıtladı. Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Peskov, "Rus S-400 sistemlerinin Türkiye'den dost bir ülkeye taşınması olasılığı gündemde olup, bu konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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