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Buldan'dan faili meçhul cinayetler için başvuru

Buldan'dan faili meçhul cinayetler için başvuru
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, avukatı Bişar Alınak'ın, Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay cinayetlerinin tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların tespit edilerek yargı mercileri önüne çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Bürosu'na başvuruda bulunduğunu açıkladı.

(ANKARA) - TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, avukatı Bişar Alınak'ın Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay cinayetlerinin tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların tespit edilerek, yargı mercileri önüne çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Bürosu'na başvuruda bulunduğunu açıkladı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün avukatımız Bişar Alınak, Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay cinayetlerinin tüm yönleriyle araştırılması, olayın arka planındaki siyasi ve örgütsel bağlantıların ortaya çıkarılması ile sorumluların tespit edilerek yargı mercileri önüne çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Bürosu'na başvuruda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

Dosyanın yalnızca geçmişe ait bir vaka olmadığını belirten Buldan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan aydınlatılmamış siyasi cinayetler ve cezasızlık pratiği bağlamında değerlendirilmesi gereken bir dosyadır. Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak bu tür olayların etkin soruşturulması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması zorunludur. Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay cinayetlerine ilişkin soruşturmanın etkin yürütülmesi, sorumluların tespiti ve yargı önüne çıkarılması yönündeki hukuki süreç takip edilecektir."

Kaynak: ANKA
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