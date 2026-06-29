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Peru, Venezuela'ya 14,5 Ton İnsani Yardım Gönderdi

Peru, Venezuela'ya 14,5 Ton İnsani Yardım Gönderdi
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Peru, Venezuela'da 1.400'den fazla kişinin öldüğü depremlerden etkilenenlere pirinç, makarna, çadır ve giysi gibi malzemelerden oluşan 14,5 tonluk insani yardım sevkiyatı yaptı.

LİMA, 29 Haziran (Xinhua) -- Peru, Venezuela'da 1.400'den fazla kişinin hayatını kaybettiği şiddetli depremlerden etkilenenlere 14,5 ton insani yardım sevkiyatı gerçekleştirdi.

Peru Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Peru Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla pazar günü yola çıkan kargoda pirinç, makarna, bitkisel yağ ve şişelenmiş su gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra çadır, soğuğa karşı koruyucu giysi, ev eşyaları ve mutfak gereçleri gibi yardım malzemeleri de bulunuyor.

Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü Başkanı Luis Vasquez, sevkiyatın her biri beş kişilik kapasiteye sahip 50 adet çadırı da içerdiğini belirterek, "Tüm kaynaklarımızı yardım için seferber etmeye tamamen hazırız" dedi.

Kaynak: Xinhua
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