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Servis otobüsü uçuruma devrildi! 25 ölü, 35 yaralı

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Servis otobüsü uçuruma devrildi! 25 ölü, 35 yaralı

Güney Amerika ülkesi Peru'da bir servis otobüsü uçuruma devrildi. Kazada 25 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Güney Amerika ülkesi Peru'da korkunç bir kaza meydana geldi. Ülkenin Talara eyaletinden kalkan servis otobüsü Los Organos kasabasında uçuruma devrildi.

Peru'da otobüsün uçuruma devrilmesi sonucu 25 kişi öldü

25 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada 25 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Otobüsün yolcularının özel bir şirketin çalışanları olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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