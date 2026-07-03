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Peru'da El Nino Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

Peru'da El Nino Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi
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Peru hükümeti, El Nino kaynaklı şiddetli yağışların oluşturduğu yakın tehlike nedeniyle 22 bölge ve Callao eyaletindeki 796 ilçede 60 gün süreyle olağanüstü hal ilan etti.

LİMA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Peru hükümeti, El Nino kaynaklı şiddetli yağışların oluşturduğu "yakın tehlike" nedeniyle 22 bölge ve Callao eyaletindeki 796 ilçede olağanüstü hal ilan etti.

Peru Devlet Başkanlığı Ofisi'nden perşembe günü yapılan açıklamaya göre, olağanüstü hal tedbirleri 60 gün boyunca yürürlükte kalacak. Bu süre zarfında mevcut yüksek riski azaltmak ve müdahale ile rehabilitasyon çalışmalarını desteklemek amacıyla "acil ve gerekli" tedbirler uygulamaya konulacak.

Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü tarafından hazırlanan raporda, yaklaşan yağış mevsimi öncesinde ülkenin kıyı şeridinde varlığını sürdüren ve orta ekvatoral Pasifik'te gelişmekte olan El Nino'nun acil resmi tedbirler gerektirdiği uyarısına yer verildi.

Yerel yönetimlerin müdahale kapasitesinin yetersiz kaldığını belirten Peru hükümeti, bu durumun merkezi yönetim kurumlarının teknik ve operasyonel müdahalesini zorunlu kıldığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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