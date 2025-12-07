Haberler

Ordu'da hamsi festivali, 7 ton hamsi ikram edildi

Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen 6. Hamsi Festivali'nde 7 ton hamsi, mısır ekmeği ve pancar çorbası ikram edildi. Festivalde yerel sanatçılar sahne aldı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

ORDU'nun 'Sakin Şehir' ünvanına sahip Perşembe ilçesinde 6'ncısı düzenlenen 'Hamsi Festivali'nde, pişirilen 7 ton hamsi ile mısır ekmeği ve pancar çorbası, festivale katılan vatandaşlara ikram edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Perşembe Belediyesi'nin iş birliğinde 6'ncısı düzenlenen 'Hamsi Festivali' vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Festivale katılanlara, 7 ton hamsi ızgara, mısır ekmeği, pancar çorbası ve cevizli helva gibi çeşitli yöresel yiyecekler de ikram edildi. Festivale, farklı ilçelerden de vatandaşlar katılım sağladı. Yöresel ses sanatçılarının şarkı ve türküler söylediği festivalde halk oyunları ve tiyatro gösterileri ile itfaiye ekipleri tarafından denizde flyboard gösterisi de gerçekleştirildi.

'HAMSİ, PERŞEMBE'DE BAŞKA TÜRLÜ YENİR'

Festivalde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Perşembe sakin şehir ama bugün coşkulu bir şehir. Burası her yönüyle güzel bir kentimiz ama özellikle hamsi daha başka güzel. Allah'a şükürler olsun tekrar sizlerle ve hamsi festivaline kavuştuk. Her yerde hamsi yenir ama Perşembe'de başka türlü yenir. Burayı mavi bayrağı ile daha güzel bir Perşembe yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yakında ilçemizin tepe noktasında da deniz ve ilçe manzarasının görüleceği bir seyir terası hizmeti yapacağız, burası bambaşka bir şekle girecek" dedi.

'FARKLI İLÇELERDEN MİSAFİRLERİMİZİN GELMESİ BİZLERİ MUTLU EDİYOR'

Festivalde 7 ton hamsi ikramı yapıldığını belirten Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ise "Bu yıl 6'ncısını düzenlediğimiz hamsi festivalimizde sadece hamsi yok, pancar çorbası, mısır ekmeği, cevizli helva ve turşu ile birlikte güzel bir etkinlik yapıyoruz. Balığın ve balıkçılığın merkezi, eşsiz koyları ile beraber sakin şehrimiz Perşembe'de güzel bir etkinlik oluyor. Bu yıl Büyükşehir Belediyemizin güçlü katkıları ile güzel bir festival yaşatmak için gayret gösteriyoruz. Burada İstanbul, Samsun, Tokat'tan katılımın olması, farklı ilçelerden misafirlerimizin gelmesi bizleri daha çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Yöresel soruların yer aldığı bilgi yarışmasının yapıldığı festival, çeşitli etkinliklerle son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
