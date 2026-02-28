Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Doğu Perinçek: "İran'a Saldırı Türkiye'ye Saldırıdır"

Güncelleme:
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını eleştirerek, bu durumun Türkiye'ye yönelik bir tehdit olduğunu belirtti. Perinçek, Türkiye'nin Iran ile dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin, "İran'a saldırı Türkiye'ye saldırıdır. İran'ın ABD emperyalizmine ve İsrail'e karşı direnci, bölge ülkeleri ve bütün insanlık içindir" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sosyal medya hesabı üzerinden ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"İran'a saldırı Türkiye'ye saldırıdır. İran'ın ABD emperyalizmine ve İsrail'e karşı direnci, bölge ülkeleri ve bütün insanlık içindir. ABD emperyalizmi çıkmazdadır. Saldırganlığının hem dünyada hem iç cephede dayandığı duvarlar vardır. Saldırganlık ABD emperyalizmini çöküşten kurtaramayacaktır. Türk Milleti İran'ın yanındadır. Türkiye, ABD ve İsrail'in saldırganlığına hizmet eden İncirlik ve Kürecik Üslerini derhal kontrol altına almalıdır. Hükümetin tarihi sorumluluğu İran'la dayanışma içinde olmaktır."

Kaynak: ANKA
