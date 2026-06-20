Pera Müzesi'ne Brandverse Awards'ta altın ödül

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Brandverse Awards 2026 kapsamında "Müzeler" kategorisinde Altın Ödül kazandı.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve BoomSonar işbirliğiyle, Deloitte Türkiye'nin katkılarıyla düzenlenen Brandverse Awards'ın SocialBrands Veri Analitiği Bölümü kapsamında verilen ödüller sahiplerini buldu.

Pera Müzesi, markaların sosyal medya performanslarının veriye dayalı olarak değerlendirildiği organizasyonda, "Müzeler" kategorisinde üst üste dördüncü kez Altın Ödül'e layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol, dijital mecraları kültür ve sanatın erişimini artıran önemli alanlar olarak gördüklerini belirtti.

Birol, sergiler, etkinlikler, yayınlar ve öğrenme programlarını farklı izleyici gruplarıyla buluşturmak amacıyla içerik üretmeyi sürdürdüklerini ifade ederek üst üste kazanılan ödülün izleyicilerle kurulan bağın ve ekip çalışmalarının bir yansıması olduğunu kaydetti.

Açıklamaya göre, değerlendirme sürecinde 52 binden fazla sosyal medya marka hesabının 1 Nisan 2025-1 Nisan 2026 tarihlerindeki performansı incelendi. Analizde takipçi sayısı ve artışı, paylaşım sıklığı, içerik türleri ve etkileşim düzeyi gibi çeşitli kriterler dikkate alındı.