Haberler

Pera Müzesi'ne Brandverse Awards'ta altın ödül

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Brandverse Awards 2026'da 'Müzeler' kategorisinde üst üste dördüncü kez Altın Ödül kazandı. Müze, sosyal medya performansıyla 52 bin hesap arasından sıyrıldı.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Brandverse Awards 2026 kapsamında "Müzeler" kategorisinde Altın Ödül kazandı.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve BoomSonar işbirliğiyle, Deloitte Türkiye'nin katkılarıyla düzenlenen Brandverse Awards'ın SocialBrands Veri Analitiği Bölümü kapsamında verilen ödüller sahiplerini buldu.

Pera Müzesi, markaların sosyal medya performanslarının veriye dayalı olarak değerlendirildiği organizasyonda, "Müzeler" kategorisinde üst üste dördüncü kez Altın Ödül'e layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol, dijital mecraları kültür ve sanatın erişimini artıran önemli alanlar olarak gördüklerini belirtti.

Birol, sergiler, etkinlikler, yayınlar ve öğrenme programlarını farklı izleyici gruplarıyla buluşturmak amacıyla içerik üretmeyi sürdürdüklerini ifade ederek üst üste kazanılan ödülün izleyicilerle kurulan bağın ve ekip çalışmalarının bir yansıması olduğunu kaydetti.

Açıklamaya göre, değerlendirme sürecinde 52 binden fazla sosyal medya marka hesabının 1 Nisan 2025-1 Nisan 2026 tarihlerindeki performansı incelendi. Analizde takipçi sayısı ve artışı, paylaşım sıklığı, içerik türleri ve etkileşim düzeyi gibi çeşitli kriterler dikkate alındı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
Silivri Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimini CHP'nin adayı Yalçın Ekici kazandı

İşte Silivri Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimini kazanan aday
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Futbol Takımımızın elenmesinin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü

Elenmemizin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber

Bu hesapta yoktu! Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda

Hakan Çalhanoğlu'ndan veda!
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete'de

Günlerce tartışılan düzenleme yasalaştı! O hizmetler tamamen kesiliyor
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...

Maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella...