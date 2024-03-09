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Pentagon Raporunda UFO'lar ve Uzaylılar ile ilgili delillere rastlanmadı

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), hükümetin UFO'lara dair 1945'ten bu yana elde edilen verileri incelediği raporunda, UFO'lar ve uzaylıların varlığına işaret eden delillere rastlanmadığını bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), hükümetin "tanımlanamayan anormal fenomen" (UAP) olarak adlandırdığı "tanımlanamayan uçan cisim"lere (UFO) dair 1945'ten bu yana elde edilen verileri incelediği raporunda, UFO'lar ve uzaylıların varlığına işaret eden delillere rastlanmadığını bildirdi.

"SIRADAN CİSİM VE DOĞA OLAYLARININ YANLIŞ ANLAŞILMASI"

Pentagon'a bağlı Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO), ABD'de 1945 yılından itibaren yürütülen UAP soruşturmalarının derlendiği bir rapor yayımladı. Raporda, "Tüm gizlilik seviyelerinde yapılan incelemeler, çoğunlukla sıradan cisimler ve doğa olaylarının yanlış algılanması sonucunda UFO ihbarı yapıldığını göstermiştir." ifadesi kullanıldı.

Pentagon Raporunda UFO'lar ve Uzaylılar ile ilgili delillere rastlanmadı

"TARİHİ KAYITLAR UZAYLILARIN VARLIĞINI KANITLAMIYOR"

Tarihi kayıtların, uzaylıların varlığına ilişkin kanıtlar içermediği belirtilen raporda, ABD hükümetinin ve özel firmaların uzaylılara ait olduğu ortaya atılan teknolojiyi tersine mühendislikle geliştirdikleri yönündeki iddialar da reddedildi.

UFO'lar ve uzaylıların varlığına işaret eden delillere rastlanmadığı kaydedilen raporda, konu üzerine çok sayıda kitap, film, internet ve sosyal medya içeriği bulunmasının kamuoyunu etkileyerek toplumun bazı kesimlerinde UAP'nin varlığına olan inancı artırdığı bildirildi.

Pentagon, Kongrenin hazırlanmasını talep ettiği raporun güncel UAP ihbarlarının değerlendirildiği ikinci cildinin de hazırlık sürecinde olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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