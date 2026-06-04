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ABD, Irak'ın Erbil kentinde eğitim sırasında bir askerinin öldüğünü açıkladı

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ABD Savunma Bakanlığı, Irak'ın Erbil kentinde eğitim sırasında 26 yaşındaki Çavuş Devin A. Seibel'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Askerin DEAŞ operasyonlarına destek kapsamında bölgede bulunduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'ın Erbil kentinde eğitim sırasında bir askerinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada 26 yaşındaki Çavuş Devin A. Seibel'ın, Erbil'de 31 Mayıs'ta meydana gelen "eğitimle ilgili olayda" hayatını kaybettiği bildirildi.

Seibel'ın ABD'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyona "destek" kapsamında bölgede bulunduğu, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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