NBS News: Pentagon, ateşkesin bozulması halinde İran'a yönelik "operasyonun" adını değiştirmeyi düşünüyor

ABD Savunma Bakanlığı, ateşkesin bozulması durumunda İran'a yönelik askeri operasyonu 'Çekiç' olarak adlandırmayı değerlendiriyor. Bu isim değişikliği, saldırıların yeniden başlaması ihtimaline hazırlık olarak yorumlanıyor.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), ateşkesin bozulması halinde İran'a yönelik başlatılacak askeri "operasyonun" adını "Çekiç" olarak değiştirmeyi düşündüğü iddia edildi.

Amerikan NBC News kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Pentagon, İran'a yönelik saldırıların yeniden başlaması halinde yürütülecek "operasyona" yeni bir isim vermeyi değerlendiriyor.

Habere göre ABD savunma yetkilileri, 60 günlük Kongre'ye bildirim sürecine takılmamak için "Destansı Öfke" (Epic Fury) adıyla yürütülen operasyona "Çekiç" (Sledgehammer) adını vermeyi düşünüyor.

Söz konusu durumun gerçekleşmesi halinde ABD ordusu, İran'a yönelik olası askeri "operasyonlarını" resmi olarak "Çekiç Operasyonu" olarak adlandıracak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "ateşkesin en zayıf durumunda olduğu" yönündeki açıklamasının hemen ardından gündeme gelen isim değişikliği iddiası, Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılara devam etme ihtimaline hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

Destansı Öfke Operasyonu, Trump'ın talimatıyla 28 Şubat 2026'da başlamış ve ABD yönetimi mayıs ayı başında Kongre'ye yaptığı resmi bildirimde "operasyonun sona erdiğini" bildirmişti.

ABD yasalarına göre yönetimin yabancı bir ülkeye yönelik askeri bir eyleme girişmesinden 60 gün sonra Kongre'ye bildirimde bulunması ve operasyona devam edecekse Kongre'nin onayını alması gerekiyor.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAyşegül Akpınar:

Şu adlar değiştirme işini anlayamadım. Eskiden de böyle diplomatik krizler yaşardık ama en azından resmi protokoller daha basitti. Şimdi Kongre'ye bildirme, isim değiştirme, 60 günlük süreler... İşin içi çok karışık hale gelmiş. Savaş olur mu olmaz mı belli değil, ama bence bu tür gizli hazırlıklar hiç iyi bir şey değil.

Haber YorumlarıCemil Işık:

Ne olur ne olmaz diye böyle isim değiştirmeler mi yapılıyor şimdi? ?? Eski zamanlarda böyle gizli gizli operasyonlar olmamıştı, herşey açık açık konuşulurdu. Bu kadar kısır savaş planlaması da bence vatandaşlara sorulmalıydı ?? Nereye gidiyoruz anlamadım doğrusu.

Haber Yorumlarıİlker Tola:

Umarım bu operasyonda hiç kimse ölmez, özellikle de masum hayvanlar etkilenmesin ???? Savaş çok kötü bir şey

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

