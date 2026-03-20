Pentagon'dan Anthropic'in yabancı çalışanlarının "ulusal güvenlik riski" oluşturabileceği uyarısı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), mahkeme belgelerinde, yapay zeka firması Anthropic'in yabancı işçi istihdamının ulusal güvenlik riskleri oluşturabileceğine dair uyarıda bulundu.

ABD merkezli Axios internet sitesinin haberine göre, Anthropic'in ABD hükümetine karşı açtığı davaya hükümetin verdiği yanıtın bir parçası olan dava dosyasında, Pentagon Müsteşarı Emil Michael, şirketin yabancı işçi istihdamının "ulusal güvenlik riskleri" oluşturduğunu belirtti.

Michael, "Anthropic, LLM (Büyük Dil Modelleri) ürünlerini geliştirmek ve desteklemek için çok sayıda yabancı vatandaşı istihdam etmektedir." ifadesine yer verdi.

Söz konusu çalışanlar arasında Çin vatandaşlarının da bulunduğunu belirten Michael, yabancı çalışanların istihdamının, "Çin'in Ulusal İstihbarat Kanunu'na uyması durumunda, düşmanlık risk düzeyini artırdığını" kaydetti.

Dosyada ayrıca, yabancı çalışan istihdam eden diğer büyük Amerikan yapay zeka şirketlerine ilişkin risklerin, Pentagon ile çalışırken "diğer laboratuvarların yönetiminin sunduğu teknik ve güvenlik garantileriyle tutarlı, sorumlu ve güvenilir davranışları" sayesinde azaldığı aktarılırken, Anthropic'in durumunun farklı olduğu vurgulandı.

Hükümet ile Anthropic arasındaki gerilim

ABD ordusunun bugüne kadar istihbarat çalışmaları, silah geliştirme faaliyetleri ve askeri operasyonların yürütüldüğü sistemlerde Anthropic'in geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu Claude modelini kullandığı belirtiliyor.

Şirketin, Claude modelini "tüm yasal askeri amaçlar" için kullanıma açmayı reddetmesi ve askeri kullanıma dair güvenlik endişeleri, Pentagon ile anlaşmazlıklara yol açmıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riskinin bulunduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 27 Şubat'ta Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan tartışmaların ardından tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatını vermişti.

Anthropic, 9 Mart'ta ABD hükümetine karşı iki dava açarak, Pentagon yetkililerinin yapay zeka güvenliği konusundaki tutumundan dolayı şirkete yasa dışı bir şekilde misilleme yaptığını iddia etmişti.