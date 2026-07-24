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Pentagon, abd ve israil'in iran'a saldırılarıyla başlayan savaşta ölen asker sayısını 18'den 14'e düşürdü

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ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) internet sitesinde ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta ölen asker sayısının 18'den 14'e düştüğü gözlemlendi.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) internet sitesinde ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta ölen asker sayısının 18'den 14'e düştüğü gözlemlendi.

The New York Times'ın haberine göre, Bakanlığın verilerinde savaşta ölen ABD askeri sayısında değişim yaşandı.

İsmi verilmeyen üç askeri yetkili ve bir Pentagon sözcüsü, ölen asker sayısının 18'den 14'e düşmesinin nedeni konusunda çelişkili açıklamalarda bulundu.

Askeri yetkililer, bu değişikliğin ardındaki nedenlerden birinin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bir önceki hafta sonu hayatını kaybeden dört askeri "Trump'ın ateşkes ilan etmesinden sonra" öldükleri için listeden çıkarmaya karar verdiğini öne sürdü.

Pentagon Basın Sözcüsü Vekili Joel Valdez ise bu değişikliği, internet sitesinde yaşanan ve kısa sürede giderileceğini belirttiği "geçici veri aksaklıklarına" bağladı.

ABD Başkanı Trump, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada savaşta ölen asker sayısının 18 olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA
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