Penguin Yayınevinin kurucusu Godoff hayatını kaybetti

Güncelleme:
Dünyaca ünlü Penguin Yayınevi'nin kurucusu ve editörü Ann Godoff, 76 yaşında kanser sebebiyle hayatını kaybetti. Godoff'un yayınevi, ABD'de en çok satan kitapları basmasıyla tanınıyordu.

Penguin Yayınevinden yapılan açıklamada, Godoff'un New York eyaletine bağlı Albany kentinde kanser nedeniyle hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Penguin Yayınevinden yapılan açıklamada, Godoff'un New York eyaletine bağlı Albany kentinde kanser nedeniyle hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Godoff'un 2003'te kurduğu Penguin Yayınevi, ABD'de bugüne kadar en çok satan kitapları basmasıyla biliniyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
