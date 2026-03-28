Pendik Tem Otoyolu'nda trafiği tehlikeye atan otomobil sürücüsü kamerada

PENDİK Tem Otoyolu'nda seyir halindeki bir sürücü kullandığı otomobille zik zak çizerek ilerledi. Sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kurtköy Tem Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Tem Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil sürücüsü akıcı trafikte yavaş ilerleyerek ve sürekli zik zak çizerek şerit değiştirdi. Bazı sürücüler otomobil sürücüsünü korna çalarak uyarmaya çalıştı. Otomobil sürücüsü aynı şekilde ilerlemeye devam etti. Bazı sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsünün trafiği tehlikeye soktuğu anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

