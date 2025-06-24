Pendik'te zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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Pendik'te 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Pendik'te 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen 35 KYA 56 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 34 ML 9160 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bu otomobil de önündeki 34 BLB 189 plakalı hafif ticari araca vurdu.

Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 aracın daha karıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğunlaşan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
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