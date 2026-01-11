Haberler

Pendik'te trafik tartışması: Servis minibüsünün camını yumrukladı; 'Seni vururum' diye bağırdı

Pendik'te trafik tartışması: Servis minibüsünün camını yumrukladı; 'Seni vururum' diye bağırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pendik'te iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, hafif ticari aracın diğer sürücünün önünü kesmesiyle kavgaya dönüştü. Araç kamerasına yansıyan olayda sürücü, hakaretler eşliğinde servis minibüsünün camına yumruk attı.

PENDİK'te iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre hafif ticari araç sürücüsü takip ettiği servis minibüsünün önünü kesti.Araçtan inen sürücü diğer şoföre küfür ve hakaret etti; "Seni vururum" diye bağırarak servis minibüsünün camını yumrukladı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay saat 01.20 sıralarında D-100 Karayolu Kaynarca mevkii Tuzla istikametinde meydana geldi.İddiaya göre yolda ilerleyen servis minibüsü hafif ticari araç sürücüsüne yol vermedi.İki sürücü arasında yaşanan gerginlik bir süre daha devam ederken, hafif ticari araç sürücüsü diğer şoförü Kaynarca D-100 Karayolundan Gülzyalı'ya kadar takip etti. Bir süre sonra hafif ticari araç sürücüsü servis minibüsüne korna çalarak önünü kesti.Aracından inen sürücü servis minibüsü şoförüne "Aşağı in yolun ortasında artistlik yapıyorsun" diye bağırmaya başladı. Hafif ticari araç sürücüsünün yanında bulunan kadın da araçtan indi.

'BENİ BAŞKASIYLA KARIŞTIRDIN'; 'SENİ VURURUM'

Servis minibüsü şoförü, "Ben sana ne yaptım, ben senden neden kaçayım, sen kiminle karıştırdın beni" diye karşılık verdi. Hafif ticari araç sürücüsü ise, "Madem birşey yapmıyorsun neden kaçıyorsun" diye bağırdı. Küfür ve hakaretlerini sürdüren sürücü aracın camını da yumrukladı.Servis minibüsü şoförünün "Sen beni başkasıyla karıştırdın" sözlerine aldırış etmeyen hafif ticari araç sürücüsü "Seni vururum" diyerek bağırmaya devam etti. Tartışmanın ardından sürücü aracına binerek olay yerinden uzaklaşırken, yaşananlar araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim

ABD'nin kaçırıp hapse tıktığı Maduro'dan günler sonra ilk mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Yürekleri ısıtan görüntü
Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı! Pencereden giren ekipler şaşkınlık yaşadı

Bu nasıl vicdan! Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı korkunç kazada can verdi! Rüyasında defalarca görmüş
Pakistan'da düğün evindeki tüpün patlaması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Düğün evinde tüp patladı: Gelin ve damat dahil 8 kişi öldü
Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Yürekleri ısıtan görüntü
Evde yaktığı mangaldan zehirlenip öldü

Isınmak için evde yaktığı mangal genç adamın sonu oldu
ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz

ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz