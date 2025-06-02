Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız "Baba gidelim" diye yalvardı

Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı
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Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız
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İstanbul Pendik'te yol verme nedeniyle başlayan tartışma bıçaklı tehditle sonuçlandı. Araçtaki genç kızın "Baba bas gidelim. Korkuyorum" sözleri görüntülere yansıdı.

Pendik'te yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Sürücülerden biri aracından inerek diğerine bıçak çekti. Bıçaklı sürücü aracında bulunan diğer sürücüyü tehdit edip, küfürler savurdu. Bu sırada araçta bulunan ve babasına bıçak çekildiğini gören genç kızın çığlık atığı anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 31 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokakta ilerleyen iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. O sırada sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti. Bıçaklı sürücü aracın içinde bulunan diğer sürücüyü yanına yaklaşarak tehdit ve küfür etti. Babasına bıçak çekildiği sırada araçta bulunan kızı ise kavga anlarına şahit oldu.

Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

"BABA GİDELİM, KORKUYORUM"

Bu sırada çığlık atan genç kız babasına, "Baba bas gidelim. Korkuyorum" diyerek bağırdı. Bıçak çeken sürücüyle araçtan inen kadın, mağdur sürücüye "Git buradan. Aşiret bunlar. Döverler seni" dedi. Yaşanan arbede sırasında mağdur sürücünün aracında bulunan eşi ve kızı büyük korku yaşadı. Tartışmanın ardından mağdur sürücü aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Arabada bulunan genç kızın olay yerinden uzaklaşmalarına rağmen "Anne korkuyorum" dediği anlar da araç kamerası tarafından kaydedildi. Sürücü olay yerinden uzaklaştıktan sonra polisi arayarak ihbarda bulundu. Yaşananlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıerdem erdemir:

Olay cumartesi günü oldu, konuyu düzeltelim, aracın arka kamerasında bıçaklı saldırganın yüzü görünmüyor ama ön kameradan net görünüyor

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Haber YorumlarıĞıremın Jıbute:

adli kontrol şartıyla serbest

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Haber Yorumlarıhatice halil:

hayırdır bugün köfteci yusuf haberi yokmu

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Haber YorumlarıKablobükücü:

Hayvanlarınıza sahip çıkın,tasmasız maskesiz ortalığa salmayın.

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