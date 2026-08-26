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Pendik'te Korkunç Kaza: Dede ve Torunu Konteyner Altında Kaldı

Pendik'te Korkunç Kaza: Dede ve Torunu Konteyner Altında Kaldı
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Pendik'te yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpmamak için manevra yapan sürücü, kaldırıma çıkarak çöp konteynerine çarptı. Savrulan konteyner, kaldırımda yürüyen dede ve torununa isabet etti; yaşlı adam yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

PENDİK'te yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpmamak için manevra yapan araç sürücüsü kaldırıma çıktı. Aracın vurduğu çöp konteyneri savruldu; kaldırımda yürüyen dede ve torununa çarptı. Konteyner altında kalan yaşlı adam yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza 17 Ağustos Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında Pendik Ankara caddesinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre seyir halindeki araçlar yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol vermek için yavaşladı. Arkadan gelen başka bir araç yolun karşısına geçen yayaya çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımdaki çöp konteynerine çarptı. Savrulan konteyner kaldırımda yürüyen dede ve torununa çarptı.Konteyner altında kalan yaşlı adam yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı adam sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol vermek için araçların yavaşladığı anlar görülüyor. Sağ şeritte ilerleyen başka bir aracın sürücüsü ise, yayanın karşıya geçtiğini görerek direksiyonu kırıyor. Kaldırıma çıkan araç bu sırada yürüyen dede ve torununa çarpıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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