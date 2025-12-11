Haberler

Ali Yerlikaya'dan Pendik'teki Yangına İlişkin Açıklama: "Olayla İlgili Soruşturma Devam Etmektedir"

Güncelleme:
Pendik'te bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yoğun bakımda. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, acı olayla ilgili başsağlığı diledi ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pendik'te bir evde çıkan ve 3 çocuğun hayatını kaybettiği, birinin ise yoğun bakımda olduğu yangına ilişkin "Bu acı hadisede hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden yavrumuza Rabbim acil şifalar versin. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olaya müdahale eden İBB itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, evde bilinci kapalı 4 çocuk buldu. Çocuklardan Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetci (5) ve Özden Sepetci (2) yaşamını yitirdi. Muhammed Ali Çelikkol (11) ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yangın sırasında anne Selvi Sepetçi'nin 2025 doğumlu diğer çocuğu Ela nur Zurnacı'nın tedavisi için Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bulunduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah Pendik'te bir evde meydana gelen yangın yüreğimizi yaktı. Yangından etkilenen 3 yavrumuz tedavi gördükleri hastanede maalesef hayatını kaybetti. Bir yavrumuzun tedavisi devam ediyor. Bu acı hadisede hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden yavrumuza Rabbim acil şifalar versin. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir."

