Pendik'teki yangında hayatını kaybeden 3 çocuğun cenazesi toprağa verildi
Pendik'te bir dairede çıkan yangında 2, 5 ve 9 yaşındaki üç çocuk hayatını kaybetti. Cenazeleri Nursen Özdayi Safa Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
PENDİK'te 2 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında hayatını kaybeden Özden Sepetçi (2), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi'nin (5) cenazeleri Nursen Özdayi Safa Camii'nde kılınan namazın ardından Pendik Yenişeyhli Mezarlığı'na toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel