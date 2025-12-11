Haberler

Pendik'te yangın çıkan evde 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı

Güncelleme:
Pendik'te bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk ağır yaralandı. Yangının çıktığı evde yapılan müdahalelerle yangın söndürüldü.

Pendik'te bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk ağır yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak bulunan 2 katlı binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında vatandaşlar tarafından evden çıkarılan 4 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hastaneye kaldırılan çocuklardan 2'sinin hayatını kaybettiği, 2'sinin ise durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

Öte yandan, çocukların annelerinin ise yangın sırasında evde olmadığı belirtildi.

