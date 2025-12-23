Haberler

Pendik'te park halindeki 2 otomobil ile bir kafe yandı

Kaynarca Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, hızla diğer bir araca ve tadilatta olan bir kafeye sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak diğer binalara sıçramasını önledi.

Pendik'te park halindeki 2 otomobil ile bir kafe yandı.

Kaynarca Mahallesi Küçüksu Sokak'ta park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, önce park halindeki başka bir araca ardından da tadilatta olan ve yarın kafe olarak açılışı yapılacağı öğrenilen 3 katlı binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Yoğun duman nedeniyle kafenin yanındaki binada mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce merdiven aracıyla tahliye edildi.

Yangında 2 otomobil ile kafe kullanılamaz hale geldi.

