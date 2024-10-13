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Pendik'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Pendik'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
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Pendik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 5 kilo 249 gram bonzai ele geçirilirken, Y.E.A. tutuklandı.

Pendik'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede sokaklarda uyuşturucu satan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, H.I, B.K, R.Ö ve Y.E.A'yı yakaladı, yapılan aramada 5 kilo 249 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri alınan H.I, B.K ve R.Ö serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Y.E.A. ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Zafer Arslan - Güncel

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