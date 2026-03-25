Pendik'te trafik tartışmasında iki kadın saç saça kavga etti

Pendik'te trafikte otomobille seyir halinde olan iki kadın yol verme nedeniyle tartışma yaşadı. Araçları durduran kadınlar yol kenarında saç saça kavga etti. O anlar cevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Pendik Kurtköy Cahit Zarifoğlu Ortaokulu'nun önünde meydana geldi. Trafikte seyir halindeyken yol verme nedeniyle iki kadın sürücü arasında tartışma çıktı. Araçları durdurarak inen kadınlar, yol kenarında birbirine girdi. Kadınların kavgası çevredeki başka sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadınlar kavga ederken, iki araçta da çocukların olduğu görüldü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı