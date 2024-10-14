Pendik'te Trafik Denetiminde Sürücülere Ceza Yağdı

PENDİK'te yapılan trafik denetimlerinde motosiklet ve otomobil sürücülerine ceza yağdı. Bazı araçlar trafikten men edilirken, sürücülere toplamda 49 bin 891 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Ekim Cuma günü Pendik'te yapılan denetimlerde motosiklet ve otomobil sürücülerine ceza yağdı. İlhami Soysal Bulvarı'ndaki denetimlerde sürücü E.E.'nin kullandığı modifiyeli araç durduruldu. Sürücüye, 'Müzik sistemi tadilatını araç tescil belgesine işletmemek', 'Ölçülere uygun olmayan plaka takmak' tan toplam 3 bin 337 lira cezai işlem uygulanarak araç trafikten men edildi. Çamçeşme Mahallesi, Marmara Caddesi'nde yapılan denetimde ise, E.G.'nin kullandığı motosikleti şüphe üzerine durduran ekipler, motosiklet plakasının araç şasi numarasıyla uyuşmaması ve sürücünün ehliyetinin olmamasından toplam 46 bin 554 lira cezai işlem uyguladı. Motosiklet trafikten men edilerek, sürücü E.G.'ye 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı. Polis ekiplerince iki sürücüye toplam 49 bin 891 lira para cezası uygulandı.