Pendik'te 15 yaşındaki Işıl'ın öldüğü kazada sanık 2'nci kez hakim karşısına çıktı

PENDİK'te Işıl Öykü Dinç'in (15) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan araç sürücüsü Ömer Faruk Ballı (26) ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma 17 Nisan 2026'ya ertelendi.

Olay, 18 Mayıs'ta Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi Tuzla istikametinde meydana geldi. 34 KAB 356 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Faruk Ballı (26), yolun karşısına geçmek isteyen Işıl Öykü Dinç'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Dinç olay yerinde hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Ömer Faruk Ballı'nın 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ömer Faruk Ballı katılırken, duruşmada maktül Dinç'in ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu. Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar da aileye destek olmak için duruşmaya katıldı.

'BÜYÜK BİR GÖRÜLTÜ DUYDUK'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Remzi Özdemir, "Ben sahilde yürüyüş yapıyordum. Işıklarda bir çarpma sesi duydum, kafamı çevirdiğimde birisinin uçtuğunu gördüm, hemen telefonumu çıkarıp 112'yi aradım. Aracın çok hızlı olduğunu çarptığı noktayla, savrulduğu nokta arasındaki mesafeden anladım. Çarpan araçtan biri indi mi bilmiyorum." diye konuştu. Olay günü kazanın yaşandığı yere yakın bir noktada piknik yaptıklarını anlatan diğer tanık Yıldız Pınarbaşı ise büyük bir gürültü duyduğunu ifade ederek kaza anını görmediklerini dile getirdi.

'ŞİKAYETİMİZ DEVAM EDİYOR'

Maktulün annesi Özlem Dinç ise beyanında şikayetinin devam ettiğini söyleyerek, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, olay yeri ve çevresinin fotoğraf ve videoyla kayıt altına alınarak trafik bilirkişisince kroki çizilmesi için yazı yazılmasına ve Trafik İhtisas Dairesi'nden kusur raporu aldırılmasına karar verdi. Tutuklama talebinin bu aşamada reddine karar veren hakim, kazaya müdahale eden polis memurlarının tespit edilerek bir sonraki celsede beyanlarının alınmasına karar verdi. Duruşma 17 Nisan 2026'ya ertelendi.