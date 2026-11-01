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Pendik'te otomobil sürücüsü tartıştığı motosiklete çarptı, anlar kaydedildi

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Pendik'te otomobil sürücüsü, sollama tartışmasında sıkıştırdığı motosiklete çarptı; motosiklet devrildi ve sürücüsü yere düşerek sürüklendi. Olay araç içi kamerasıyla kaydedilirken motosikletli kalkıp eşyalarını topladı.

Pendik'te, bir sürücünün trafikte tartıştığı motosikletliyi otomobiliyle çarparak düşürmesi araç içi kamerasıyla kaydedildi.

Valibaba Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyreden otomobilin sürücüsü sollama gerekçesiyle tartıştığı motosikletliyi sıkıştırmaya başladı.

Bu duruma tepki gösteren motosikletli otomobile doğru tekme attı. Bunun üzerine sürücü aracıyla seyir halindeki motosiklete çarptı.

Motosiklet bir anda devrilirken sürücüsü de yere düşüp bir süre sürüklendi.

Otomobilin sürücüsü, olayın ardından aracını yolun sağına çekip durdurdu. Yere düşen motosikletli ise ayağa kalkıp, çevreye yayılan eşyasını topladı.

Olay, başka bir aracın kamerasıyla da kaydedildi.

Kaynak: AA
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